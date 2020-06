Regjeringa stemde for ulveforslag frå Ap

innenriks

Onsdag var det duka for debatt om rovviltpolitikken i Stortinget då ei rekkje forslag om endringar i naturmangfaldslova skulle stemmast over.

Allereie i mai vart det klart at regjeringa ikkje greidde å bli samde med Framstegspartiet om ei uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringar i naturmangfaldslova.

Ja til Ap-forslag

Frp fann dermed tonen med Senterpartiet, og dei to partia gjekk saman om å be regjeringa framme eit lovforslag som skulle senke terskelen for kva som blir sett på som nødverje når det gjeld felling av ulv. Men det forslaget fall.

Derimot gjekk alle dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF inn for Arbeidarpartiets forslag om at rovdyr som ulv kan blir avliva «når det må sjåast påkravd på grunn av eit pågåande eller umiddelbart komande angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe».

Også Frp og Sp stemde for forslaget.

– Betre enn ikkje noko

– Vi ønskte oss jo ei kraftigare endring. Men alle små endringar er betre enn ikkje noko, seier Sandra Borch (Sp) til NTB.

Ho meiner at lovendringa vil bety at det blir enklare å skyte ulv når bestandsmålet er nådd.

Det stiller likevel Ketil Kjenseth (V) seg tvilande til. Venstre har vore positiv til at bestanden av den trua ulven veks i Noreg og har ikkje ønskt å opne for meir jakt.

– Dette kjem ikkje til å bety nokon særlege endringar frå praksisen i dag, seier han.

Tommel ned

Stortinget vende òg som venta tommelen ned for regjeringsforslaget om å opprette ei uavhengig rovdyrklagenemnd og dessutan å opprette færre og større rovviltregionar.

– Det ville jo ha betydd ei sentralisering av rovviltpolitikken, seier Borch.

Ulveforkjemparar har stilt seg positive til forslaga om ei uavhengig klagenemnd og større rovviltregionar.

(©NPK)