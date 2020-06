PST-sjefen får førelegg for brot på våpenlova

innenriks

Det stadfestar fungerande sjef for Spesialeininga, Liv Øyen, overfor VG.

– Sjøvold erkjenner dei faktiske forholda og vil vedta førelegget, seier advokat Christian B. Hjort på vegner av Sjøvold.

Spesialeininga starta etterforskinga i november etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom fleire år tok vare på tre skytevåpen utan at dei var registrerte på han. Sjøvold fekk våpena frå ei enkje etter at mannen hennar døydde i 2008.

– Han fekk desse våpena frå enkja til ein avdød venn og skulle ha innlevert våpena til politiet umiddelbart, men dei har vorte liggjande. Våpena har ikkje vore i bruk, og Sjøvold har ikkje hatt nokon ammunisjon til våpena. Sjøvold beklagar sommelet sitt med å levere dei inn, seier advokaten.

