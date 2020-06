Nord-Noreg blir vêrvinnaren denne helga

innenriks

– Skal vi nyte sommaren i Sør-Noreg, bør det gjerast onsdag og torsdag, seier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Det blir Vestlandet, Rogaland og austanfjells som får det dårlegaste helgevêret. Særleg Sørlandet kan få mykje nedbør. Det er eit lågtrykk i Skagerrak på veg inn.

– Det blir ein del regn på grunn av lågtrykket som driv og surrar rundt der ute i havet, rundt Sør-Noreg. Frå fredag og ut helga blir det litt kjøligare og ein del regn, varslar meteorologen.

Derimot i Trøndelag, som ikkje har sett særleg til finvêret dei siste dagane, blir det finare i helga. Den varmaste dagen her kjem fredag, og i Trondheim blir det veldig fint.

Sommar i nord

Sommaren kjem tilbake til Nord-Noreg denne helga.

– Her har vi hatt det skiftande og kjølig etter pinsa, men så blir det motsett i helga. Då får vi det finaste vêret. Det blir temperaturar på over 20 grader nokre plassar torsdag. Gjennom helga vil det både i Troms og Finnmark bli temperaturar på over 20 grader, seier Sarchosidis som jobbar hos Meteorologisk institutt i Tromsø.

Søndag er det venta at Aust-Finnmark blir den varmaste staden i landet, med 23 grader.

Samtidig søkk temperaturane på Sørlandet til ned mot 11 grader. På Vestlandet er det venta 12 grader, medan Oslo-området får omkring 18 grader etter nokon veldig varme sommardagar tidlegare i veka.

Neste veke

Neste veke er det venta lettare vêr att i Sør-Noreg. Regnet forsvinn, men dei høge temperaturane kjem ikkje tilbake med det første.

– Lågtrykket rører seg nordover, det blir litt nedbør i nord måndag. Tysdag roar det seg, og det er ikkje nye lågtrykk på veg og temperaturen vil igjen stige, seier han.

(©NPK)