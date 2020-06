Midtsetekravet på fly blir vurdert på nytt

innenriks

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) påpeikar at Noreg var tidleg ute med ein rettleiar for smittevern i luftfarten og seier til NRK at han meiner dette var viktig for at det skal vere trygt å flyge.

– I sommar skal mange feriere i eige land, og då treng vi eit godt og trygt flytilbod. Helsestyresmaktene, som sit på fagkompetansen, ser no på rettleiaren og vurderer ei harmonisering med Easa. Tiltak som følgje av ei eventuell harmonisering vil vi i så fall kome tilbake til, seier han.

Sidan 28. april har kravet frå norske styresmakter vore at det skal vere eitt tomt sete mellom flypassasjerar som ikkje høyrer til same husstand.

Nyleg kom FNs luftfartsorganisasjon ICAO med retningslinjene sine for å avgrense smittespreiing om bord på fly. Tomme midtsete er ikkje ein del av tilrådinga deira.

Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI fryktar for flyselskapa om den særnorske midtseteblokkeringa fortset.

– Når dei klagar nøda si og seier at det ikkje er mogleg å drive kommersiell flytrafikk, så har dei 100 prosent rett. Det er ikkje noko sutring, det er sånn det er. Viss vi ser kortsiktig på det, så er det heilt katastrofe, seier han.

