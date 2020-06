Lagmannsretten har forkasta anken frå Tom Hagen

innenriks

Politiet fekk 14. mai medhald frå Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien kunne halde fram, men Tom Hagen anka avgjerda.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken blir forkasta. Dermed kan politiet halde fram med å ransake bustaden som dei meiner framleis kan innehalde viktige bevis.

– Vi gav retten eit tilsvar på anken innan fristen fredag klokka 10, og vi konstaterer at ein samrøystes lagmannsrett er samd med påtalemakta i at vilkåra for ransaking er oppfylt, seier politiadvokat Haris Hrenovica i ei pressemelding.

Politiet antydar at dei treng fire veker til arbeidet, med atterhald om at nye funn og opplysningar i saka kan medføre behov for ytterlegare undersøkingar.

Har ikkje alle svara enno

I meldinga skriv dei at politiet har forståing for at fleire etterforskingsskritt som blir gjennomført i etterforskinga, er belastande for nær familie av Anne-Elisabeth Hagen, men at det etter meininga til politiet framleis er viktig å gjennomføre detaljerte kriminaltekniske undersøkingar i Sloraveien.

– Målet vårt er å få svar på kva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var bustaden hennar, meiner vi òg at det er ein åstad for ei alvorleg straffbar handling, seier politiadvokaten.

– Så lenge det er potensial til å finne eit svar, ønskjer vi å halde fram undersøkingane. Nokre undersøkingar gir oss svar, andre gir oss nye spørsmål. Vi erkjenner at vi ikkje har alle svara enno. Både av omsyn til etterforskinga, men ikkje minst av omsynet til fornærma og etterlatne, er det viktig at saka blir grundig etterforska, og at vi gjer det vi kan for å finne svar på kva ho vart utsett for 31. oktober 2018, seier Hrenovica.

Tredjemannsransaking

Då politiet i slutten av april arresterte Tom Hagen og sikta han for drap på ektefellen sin, starta dei samtidig ei grundig ransaking av bustaden til ekteparet på Lørenskog.

Seinare kom Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikkje hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han vart derfor lauslaten frå varetekt. Dermed var det heller ikkje heimel til å ransake eigedommen.

Ransakinga vart derfor vedteken på nytt, på grunnlag av ein annan heimel, ei såkalla tredjemannsransaking. Politiet meiner det er skjellig grunn til å mistenkje at bustaden er åstad for drap, og at han derfor kan ransakast uavhengig av om det finst skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

Tom Hagen er sikta for drapet på Anne-Elisabeth Hagen som forsvann frå bustaden 31. oktober 2018. Saka vart lenge etterforska som ei bortføringssak.

