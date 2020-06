Forhandlingar om oljepakke trekkjer ut – internfrist utsett

innenriks

Partane forhandla seint tysdag kveld om pakken, men onsdag formiddag sat partane kvar for seg på Stortinget.

Likevel vart fristen for å skrive merknader til innstillinga i saka utsett frå klokka 12 til førebels klokka 18 onsdag kveld. Merknadene er synspunkta til partia på sakene som blir behandla.

Komiteen har frist på seg til å gi frå seg innstillinga si til torsdag klokka 10.30.

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre forhandlar om eit mellombels skatteregime for oljenæringa med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet. SV braut forhandlingane tysdag kveld.

Partia er usamde om kor gunstig pakken skal vere for oljenæringa, men alt tyder på at opposisjonen kjem til å jekke opp regjeringsforslaget betydeleg og gjere det betre for sektoren.

