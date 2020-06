EU varslar storsatsing på hydrogen, «gløymer» Noreg

innenriks

Onsdag morgon la olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram ein eigen hydrogenstrategi for Noreg.

Håpet er at det skal bli starten på eit nytt industrieventyr.

Hydrogen blir nemleg spådd ei nøkkelrolle i innsatsen for å få ned utsleppa av klimagassar. Marknadspotensialet for Noreg blir sett på som stort.

Men også EU legg planar.

Og i dei planane manglar Noreg på lista over potensielle samarbeidsland.

Noreg utelate

Bakteppet er EU-kommisjonens arbeid med ein europeisk hydrogenstrategi. Han er ikkje venta før i slutten av juni.

Men førre veke vart ei første skisse til strategien sendt ut på høyring. Der skriv EU-kommisjonen at EU kan tene på eit «djupare samarbeid om hydrogen med sine internasjonale partnarar».

EU-kommisjonen ramsar deretter opp Ukraina, Vest-Balkan og middelhavslanda som potensielle samarbeidspartnarar. Noreg blir derimot ikkje nemnt.

Det vekkjer uro hjå Arbeidarpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide.

– Det er ei stadfesting på at norske styresmakter ikkje har vore nok til stades, seier han.

EUs klimasjef Frans Timmermans har allereie gjort det klart at EUs mål er å bli verdsleiande på hydrogen.

Eide meiner Noreg har hamna i bakevja.

– Eg er redd vi har mista den leiarrolla vi kunne ha hatt.

Mistenkjer gassfokus

No etterlyser Ap-politikaren ei tydelegare norsk røyst i Brussel.

Han mistenkjer Noreg for å ha hovudfokus på naturgass i diskusjonane med EU.

– I staden for å seie at vi kan vere med på neste industrieventyr, og at vi har lyst til å bidra i transformasjonen til hydrogen, så driv vi og frontar den gamle påstanden om at naturgass eigentleg er rein energi. Men det har jo europearane for lengst forstått at han ikkje er, seier Eide til NTB.

– Eg fryktar at ein ikkje har vilja gå inn i dette fordi ein er redd for å godta ei rørsle bort frå naturgass. Men ho kjem uansett, held han fram.

Forsikrar om god dialog

Bru er ikkje fullt så uroa. Ho seier Noreg har god dialog med EU om hydrogen.

– Vil Noreg jobbe for å kome med som samarbeidsland når den endelege versjonen av strategien blir lagd fram?

– Det vil vi vurdere etter kvart om det er relevant og aktuelt, seier Bru.

Andre aktørar NTB har vore i kontakt med, åtvarar mot å lese for mykje inn i EUs utelating. Dei påpeikar at Noreg allereie er ein integrert del av EUs energimarknader gjennom EØS.

Ingebjørg Harto, direktør ved NHOs Brussel-kontor, understrekar likevel at Noreg må henge med i diskusjonane.

– Det er usedvanleg viktig for Noreg å vere tett kopla på og delta aktivt når EU no skal definere innhaldet i dette, seier ho.

Blått og grønt

Harto er spesielt uroleg for den motstanden som er i ferd med å byggje seg opp mot såkalla blått hydrogen. Det er hydrogen som er framstilt frå naturgass, men der ein fangar og lagrar CO2 som blir frigjort under produksjonen, slik at klimautsleppa blir låge.

For gassprodusenten Noreg kan dette bli eit viktig produkt.

Men i EU-kommisjonens høyringsutkast blir det slått fast at det er såkalla grønt hydrogen som skal prioriterast. Det er hydrogen som er framstilt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vatn.

Og grønt hydrogen, til forskjell frå blått, er fullstendig utsleppsfritt.

