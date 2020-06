Apple vann i Høgsterett mot mobilreparatør frå Ski

innenriks

Huseby frå Ski har mellom anna drive eit firma som har reparert Iphone-telefonar og drive med utskifting av øydelagde skjermar.

Saka handlar om han har hatt lov til å importere piratkopierte mobilskjermar frå Hongkong for så å montere dei på telefonane han reparerer. Dei piratkopierte produkta har hatt Apple-logo, og sjølv om dei har vorte tusja over, meinte mobilselskapet at det var eit brot på merkevarelovgivinga – og trekte dermed mobilreparatøren for retten.

Må betale

Husby vann i tingretten, men Apple anka til lagmannsretten og vann. No har saka vore oppe i Høgsterett, som har gitt mobilgiganten medhald. Det var Dagens Næringsliv som først omtala saka.

Høgsterett har konkludert med at Huseby skal betale 247.500 kroner til det amerikanske selskapet.

– Knusande dom

– Dommen er knusande for Huseby personleg, som har beskjeden inntekt. Amerikanske Apple, på si side, tente over 2.300 milliardar kroner same år som dei saksøkte reparatøren, seier Kaja Juul Skarbø, dagleg leiar i Restarters Norway, i ein e-post til NTB.

Restarters Norway er ein organisasjon som mellom anna jobbar for «retten til reparasjon».

– Dei har sjølv skapt dette problemet ved å ikkje gjere reservedelar tilgjengelege for alle reparatørar. Uavhengige reparatørar kan då berre velje mellom tredjeparts-delar som ikkje er gode nok, eller reparerte, originale delar, seier Skarbø vidare.

Apples advokat Anders Ervin Solberg vil på noverande tidspunkt ikkje kommentere saka overfor Dagens Næringsliv.

