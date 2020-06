Aksjonerer mot vindkraftverk ved Mosjøen

innenriks

Demonstrantar frå Motvind Noreg, det sørsamiske miljøet i Mo i Rana, Mosjøen og Trøndelag, har varsla at dei vil gå til aksjon, ifølgje NRK.

Aksjonsleiar Torbjørn Lindseth seier det handlar om at dei er lei av å miste nærområde til vindkraftindustri og at det er gjort for dårlege vurderingar om kva anlegget gjer med biomangfaldet.

– Det blir bygd vindkraft i Noreg som utanlandske firma har den økonomiske vinninga på, seier Lindseth.

Det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fekk i fjor løyve frå NVE til å byggje 75 vindturbinar i Vefsn. I området er flyttevegen til fleire tusen reinar.

