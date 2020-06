22 døde ulvar det siste året

innenriks

– Stortinget har lagt til grunn at lisensfelling skal vere det viktigaste verkemiddelet for å regulere ulvepopulasjonen i Noreg. Tolv av dei døde ulvane vart skotne av jegerar under årets lisensfelling, i tillegg vart ytterlegare seks ulvar førte på lisensfellingskvoten, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I oversikta til direktoratet kjem det fram at av resten av ulvane vart seks felte på skadefelling, to vart påkøyrde av bil, ein ulv vart funnen død av ukjend årsak og ein ulv vart skoten i naudverje.

I områda utanfor ulvesona, med unntak av eitt mindre område i region 5 (Hedmark), vart det opna for felling av i alt 26 dyr.

Då lisensfellingsperioden vart avslutta 31. mai, var åtte dyr felte utanfor sona. Tre av dei vart felte i region 3 (Oppland), to i region 5 og eit dyr i kvar av regionane 1 (Vest-Noreg), 2 (Sør-Noreg) og 6 (Midt-Noreg).

Innanfor region 5 er det òg felt fem ulvar på skadefelling det siste året, to i juni og to i november i fjor, og ein i mai i år. I tillegg er eitt dyr felt på skadefelling i region 3 (Oppland) i mai i år.

(©NPK)