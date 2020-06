Venstre ber Ap bestemme seg om oljeskatt

innenriks

Etter det NTB forstår, går Ap no inn for å setje den såkalla friinntekta på 20,8 prosent i dei pågåande forhandlingane om oljeskatt på Stortinget – langt over regjeringsforslaget på 10 prosent. Det får Kjenseth til å reagere kraftig.

– Arbeidarpartiets Hadia Tajik snakkar den eine dagen om grønt skifte og den nesten om bortanom gode skattevilkår for olje og gass, seier han.

Kjenseth meiner Ap med dette bidreg til at fossil sektor blir favorisert i så mange år framover at nye, grøne næringar ikkje kan konkurrere på lønnsemd og rekruttering av arbeidskraft.

– Medan Venstre og regjeringa vil starte klimakuren no i 2020, så utset Ap den reelt til 2030, seier Kjenseth, som er leiar av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Det var planlagd eit nytt forhandlingsmøte om oljepakken tysdag kveld klokka 19.

Ikkje fornøgd

Oljebransjen er hardt ramma av svikt i etterspørselen og eit kraftig prisfall. Årsaka er nedstenging i ei rekkje land og bråstopp i økonomien som følgje av virusutbrotet.

Ifølgje regjeringa vil dei foreslåtte endringane i oljeskatten føre til at det blir utløyst opp mot 100 milliardar kroner som kan brukast til investeringar no.

Men opposisjonen er ikkje fornøgd med regjeringsforslaget og har ei rekkje krav til endringar i pakken.

Den såkalla friinntekta, som er eit særskilt skattefrådrag på investeringane, er i dag på 20,8 prosent over fire år, men kutta til 10 prosent i eitt år i regjeringsforslaget.

Etter det NTB kjenner til, presenterte finansminister Jan Tore Sanner (H) førre veke eit mogleg kompromissforslag for opposisjonen der friinntekta blir sett til 15,5 prosent. Alt tyder på at dette ikkje er godt nok for opposisjonen.

Strid om varigheit

Eit anna spørsmål er kor lenge ordninga skal vare.

Regjeringa vil at endringa i friinntekta skal gjelde for investeringskostnader selskapa pådreg seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordninga gjelde for nye investeringar der prosjektskildringa er innlevert innan utgangen av 2021 og godkjent innan utgangen av 2022.

For nye prosjekt skal endringane i skatteregimet ikkje gjelde for kostnader selskapa pådreg seg etter 2024. Opposisjonen vil forlengje ordninga.

Ein mogleg konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygd ut.

Arbeidsplassar og utbytte

Samtidig har det òg komme heilt nye krav frå opposisjonen inn i forhandlingane.

Eitt av dei er å sørgje for at krisepakken bidreg til norske industriarbeidsplassar. Eit sentralt poeng for opposisjonen er ein realisering av ilandføringsterminal på Veidnes heilt nord i Finnmark.

Veidnes er ikkje berre ei mogleg ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan òg bli det for fleire andre felte i framtida.

Samtidig meiner opposisjonen at forlengde fristar kan frigjere middel for oljeselskapa til å ta avgjerder om å investere i elektrifisering av Troll og Melkøya.

Også skjerpa krav til klimakutt på sokkelen har vore fremja som eit krav i forhandlingane. Det same har avgrensingar på utbytte.

