Solberg opna systove driven av innvandrarkvinner

innenriks

Ikea har inngått eit samarbeid med verksemda som skaper arbeidsplassar for kvinner som ikkje har så lett for å kome seg inn på arbeidsmarknaden.

Kvinnene syr smittefrakkar og gjer ulike syoppdrag for kundane til møbelbutikken. På besøket fekk statsministeren prøve ein smittefrakk.

– Det er viktig å skape arenaer for at kvinner med innvandrarbakgrunn kan få fast jobb og inntekt. Dei har lågare yrkesdeltaking enn andre. Utan fast jobb er det vanskeleg å få seg bustad, og jobb er òg viktig for sjølvrespekten. Jobb er den viktigaste vegen ut av fattigdom, seier statsministeren.

Sisters in Business driv frå før ei syteneste på Ikea Slependen i Asker og eit saumverkstad i Asker med fem tilsette syersker.

