Solberg om USA-opptøyar: – Eg er sterkt uroa

– Eg er sterkt uroa over det som skjer i USA. Ikkje minst fordi samfunnet ser så splitta ut, seier Solberg til NTB.

– Vi hadde trunge eit USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er eit USA som kjem til å vere mykje meir oppteke av den interne situasjonen, seier ho.

I USA har demonstrasjonane og opptøyane no gått føre seg i sju dagar etter at afroamerikanske George Floyd (46) døydde etter ein brutal arrestasjon av politiet førre måndag. Uroa har spreidd seg til ei lang rekkje byar i USA, og fleire stader er det innført portforbod.

At president Donald Trump trugar med å setje inn hæren mot dei kraftige antirasistiske demonstrasjonane i USA, har ikkje bidrege til å roe gemytta. Tysdag vart det meldt at fem politifolk var skotne dei siste timane – fire av dei i St. Louis i delstaten Missouri og éin i Las Vegas.

– Den grunnleggjande utfordringa med å sørgje for at minoritetar kjenner seg som ein del av eit samfunn, er grunnleggjande viktig. Det må vi alle jobbe med, seier Solberg, som meiner at Noreg skårar bra i denne samanhengen.

Samtidig har den eksplosive situasjonen som USA har opplevd den siste veka, lange historiske røter, påpeikar statsministeren.

– Men ein må prøve å byggje bru. Det er ikkje bra for noko samfunn å vere så djupt splitta som USA er no, seier ho.

