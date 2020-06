Russland oppfattar marineøving i Barentshavet som provokasjon

innenriks

– Nato har auka aktiviteten sin i Arktis. For første gong sidan slutten på den kalde krigen og like før feiringa av 75-årsjubileet for sigeren over Nazi-Tyskland, gjennomførte ein innsatsstyrke av krigsskip frå Natos maritime styrkar øvingar i Barentshavet. Under øvingane trena dei på å treffe mål på russisk territorium og på å avskjere russiske ballistiske missil. Vi vurderer dette som ein provokasjon, sjølv om USA varsla oss om øvinga kort tid før marinestyrken kom Barentshavet, sa Sergej Rudskoi måndag ifølgje nyheitsbyrået Tass, gitt att av Aldrimer.

Rudskoi i er sjef for operasjonsstaben i den russiske generalstaben.

Noreg deltok ikkje i øvinga.

Russland har òg varsla ei større øving i Barentshavet. Forsvarets operative hovudkvarter uttaler til Barents Observer at den kommande øvinga ikkje er varsla til Noreg via offisielle kanalar.

