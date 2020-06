Oslo Børs opna opp etter pinsehelga

innenriks

Analytikarar hadde på førehand spådd ein oppgang på mellom 0,5 og 1,4 prosent etter langhelga.

Ei av årsakene til oppgangen er at oljeprisen har prisen stige med over 3 dollar sidan børsen stengde fredag. Eit fat blir no handla til 38,6 dollar fatet. Dette er nesten ei dobling sidan botnen i slutten av april, ifølgje Dagens Næringsliv.

Mest omsett etter opning var DNB-aksjen, som steig med 1,8 prosent. Blant resten av dei store selskapa ligg Equinor opp med 2 prosent, Yara med ein oppgang på 1 prosent og Telenor som stig marginalt med 0,2 prosent.

Best start på dagen har PGS og Aker Solutions, som stig med høvesvis 6,5 og 5,2 prosent.

Både Nikkei 225 og Topix i Japan steig 1,2 prosent tysdag. Hang Seng i Hongkong steig 0,4 prosent, medan hovudindeksen i Shanghai fall 0,2.

Også dei europeiske aksjeindeksane steig frå opning tysdag. DAX 30 i Frankfurt steig med heile 2,6 prosent, medan CAC 40 i Paris steig med 0,9 prosent og FTSE 200 i London med 0,4 prosent.

