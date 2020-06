Obos-prisane i Oslo opp 1,1 prosent i mai

innenriks

– Prisoppgangen i mai er større enn normalt, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

På landsbasis var oppgangen 1,9 prosent. Etter at bustadprisane fall i mars, har marknaden teke seg opp dei to siste månadene.

– I snitt har maiprisane stige med 0,7 prosent i perioden 2004 til 2019, seier ho.

Prisoppgangen i mai tyder at kvadratmeterprisen for Obos-bustader i hovudstadsområdet er 65.904 kroner. Ein brukt Obos-bustad i Oslo-området kostar no 4,4 prosent meir enn i mai i fjor. Kvadratmeterprisen på landsbasis er 57.588 kroner. Det er 4 prosent høgare enn på same tid i fjor.

