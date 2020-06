innenriks

Dyrsku'n skulle etter planen vorte arrangert mellom 11. og 13. september.

– Vi har håpa i det lengste på eit anna utfall, men det er klart at omsyn til liv og helse må gå først. Regjeringa heldt på pressekonferansen 28. mai fast på at større arrangement kan medføre risiko for store smitteutbrot, og derfor blir ikkje arrangement som Dyrsku'n lovlege, seier dagleg leiar Geir Hegle Espedalen i ei pressemelding.

Han reknar med eit omsetnadstap på om lag 70 millionar kroner.

