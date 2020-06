15-åring dømd for ran for tredje gong – slepp fengsel

innenriks

Det var i oktober i fjor at dei to gutane såg den eldre kvinna ta ut pengar frå ein minibank på kjøpesenteret Torvbyen i Fredrikstad. Dei to følgde etter henne på ein buss. Då ho gjekk av bussen, dytta dei henne først i bakken, før dei stal veska hennar, skriv Fredriksstad Blad.

17-åringen erkjende ranet då han vart arrestert same kveld, medan 15-åringen, som vart arrestert dagen etter, først nekta for å ha noko med ranet å gjere. Han har seinare innrømt å ha stole veska.

Ingen av gutane har erkjent valdsbruk mot kvinna, men retten festa lit til forklaringa til kvinna.

15-åringen rakk aldri å fullbyrde straffa på 300 timars samfunnsstraff for to tidlegare ran. Han er derfor dømd til to års ungdomsstraff. 17-åringen fekk seks månaders ungdomsstraff.

(©NPK)