Statsministeren besøkte sommarpark på første opningsdag

Der fekk ho og ektemannen Sindre Finnes omvisning i klatreparken av dagleg leiar Espen Bengston og hunden hans Snowy.

– Jo meir vi kan gjere som i ein normal kvardag, jo betre er det, seier Solberg til NTB.

Over hovuda deira klatra og sveva både barn og vaksne i dei mange hindera og ziplinene.

– Det er mange våghalsar her, kommenterte statsministeren.

– Kjempekult å klatre

Oslo Sommerpark må til liks med andre parkar følgje ei rekkje smitteverntiltak. Mellom anna er det berre tillate med éin person per plattform i trea – viss ikkje dei er i same husstand.

Søskena Louis, Amalie og Henriette Thorendahl var i parken med mora og faren.

– Det er kjempekult å klatre, og det er veldig gøy å køyre zipline, sa Henriette.

Oslo Sommerpark har rundt 50 personar på lønningslista, opplyser den daglege leiaren, som er glad for endeleg å kunne opne parken igjen.

– Det er hyggjeleg, ikkje minst for dei tilsette, seier Espen Bengtson.

Folk i arbeid

Også statsministeren trekk fram tydinga av det å få folk tilbake i arbeid.

– Dette er òg jobbar. Mange snakkar kva jobbar som er viktige, men alle jobbar er viktige i Noreg for augneblinken. Det er mange arbeidsledige. Dette er jobbar, og det er aktivitet, seier Solberg.

– Og så er fysisk aktivitet for barn og unge viktig. Klatreparkene gir ein måte å utfolde seg på, og underhaldningsparkane gir ei glede i kvardagen. Eg trur vi treng det etter den vinteren og våren vi har hatt, legg ho til.

Reknar ikkje med blomstring

Solberg meiner at smittenivået i Noreg no er så lågt at gjenopning av underhaldningsparkar truleg ikkje vil gi nokon særleg blomstring – vel å merke viss ein følgjer smittereglane.

Måndag kunne òg alkoholserveringsstader som ikkje serverer mat, opne igjen.

– Det er nok meir sannsynleg at vurderingsevna blir litt dårlegare etter at ein har vore ei stund i ein bar enn når ein er i ein klatrepark, poengterer Erna Solberg.

