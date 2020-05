Virke krev at treningssenter får opne

innenriks

Sentera har fått beskjed om å halde stengt til 15. juni, men Virke meiner opninga kan framskundast til den første.

– Det er heilt uforståeleg at dei ikkje kan opne no. Det er arbeidd godt med smittevernrettleiaren, det er lite smitte i samfunnet, og ein opnar no for idrett og på mange andre område, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Han meiner dei to ekstra vekene vil vere svært viktige for bransjen.

– Ei opning av treningsbransjen neste veke vil bety at 20.000 permitterte kan kome tilbake i jobb, og at bransjen får inntekter i to veker før dei går inn i ferien, som er lågsesong, seier Kristensen.

Helseminister Høie seier til NRK at dei opnar Noreg gradvis, og at alt difor ikkje kan opnast samtidig. Han påpeikar òg at det berre er breiddeidretten for barn og unge som blir opna måndag, ikkje idrett for vaksne.

– FHI gjer no ein jobb for regjeringa med å vurdere opning av treningssentera. Vi fekk ei førebels vurdering av om det kunne skje før 15. juni, og det tilrådde dei ikkje. Det vil seie at vi held fast på den datoen, seier Høie.

Treningssentera har vore stengde sidan 12. mars.

(©NPK)