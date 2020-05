Virke: Langt att til normalen for norsk næringsliv

innenriks

Den tredje krisepakken frå regjeringa er eit steg i rett retning, men vi må ikkje gløyme dei mest kriseramma delane av næringslivet, meiner Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke, handels- og hovudorganisasjonen til tenestenæringa.

– Grepet med lønstilskot er viktig for å hjelpe i gang verksemdene som har moglegheit til noko drift – dette har Virke vore ein pådrivar for. Fire av ti av medlemmene våre seier dei har oppgåver som dei permitterte kan gå i gang med. Men for mange, som i reiselivet, vil dette ikkje hjelpe nok, seier Kristensen.

Han saknar meir satsing på sirkulærøkonomi og grøne jobbar i handels- og tenestenæringa.

