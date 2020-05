Retten til å studere medan ein får dagpengar, blir forlengd

innenriks

22. april vart det opna for at dei som er arbeidslause eller permitterte og får dagpengar, kan studere eller ta kurs eller anna opplæring utan å miste dagpengane. Dette vart innført som ei mellombels ordning fram til 1. september. No blir den mellombelse ordninga forlengd til å gjelde ut året, skriv Dagbladet.

– For at permitterte og arbeidslause faktisk skal kunne nytte seg av dei ordningane som regjeringa no etablerer og oppskalerer, forlengjer vi perioden dei kan få dagpengar kombinert med alle former for opplæringstilbod, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han håpar folk no nyttar sjansen til å skaffe seg fagleg påfyll og på den måten står betre rusta i arbeidslivet i åra framover.

Per 19. mai var det registrert i alt 372.500 arbeidssøkjarar, som inkluderer heilt og delvis arbeidslause, og heilt og delvis permitterte, og dessutan arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav.

