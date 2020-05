Rapport: Ein av tre samar har opplevd diskriminering

innenriks

I alt 21.000 personar frå Troms- og Finnmark har svara på spørsmål om levekår, språk, kultur og helse, ifølgje NRK.

Resultata viser mellom anna at ein av tre samar har opplevd diskriminering dei siste to åra. Dei fleste seier at dei er diskriminerte på grunn av den samiske bakgrunnen sin.

– Dette er nedslåande. Framleis trur ein at nokon er betre enn andre. Vi må jobbe endå hardare mot slike haldningar, seier fagleg leiar Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforsking.

Rapporten er laga av Senter for samisk helseforsking på oppdrag frå Troms og Finnmark fylkeskommune.

