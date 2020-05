Oljefondets røystar avgjerande for mogleg rettsprosess mot tidlegare styreleiar i Swedbank

innenriks

Røystene frå Oljefondet vart avgjerande for at måten tidlegare leiar Lars Idermark og nestleiar Ulrika Francke i Swedbank-styret handterte mistanken om kvitvasking på Baltikum på, kan ende i retten, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT.

Eit stort fleirtal av delegatane røysta for ansvarsfridom, men med røystene dei 3,6 prosentane Statens pensjonsfond utland representerer, gjekk over 10 prosent av aksjonærane imot forslaget. Resultatet inneber at Swedbank og eigarane har høve til å opne rettsprosessar mot Idermark og Francke.

Banken vil snarast hente inn ei juridisk vurdering av moglegheita til å innleie rettsprosessar, opplyste noverande styreleiar, tidlegare statsminister Göran Persson, etter generalforsamlinga torsdag.

Finansinspektionen har gitt Swedbank ei føretaksstraff på 4 milliardar svenske kroner for måten mogleg kvitvasking på Baltikum vart handtert på. Minst 40 milliardar svenske kroner hadde vorte slusa mellom 50 mistenkte kontoar, ifølgje SVT-programmet Uppdrag granskning.

Avsløringane førte til at Idermark og Francke trekte seg frå verva sine, medan konsernsjef Birgitte Bonnesen fekk sparken. Heller ikkje ho fekk ansvarsfridom av generalforsamlinga.

