Ny krisepakke er skeiv og grå, meiner opposisjonen

Regjeringa la fredag på bordet ein tiltakspakke verd 27 milliardar kroner, som skal hjelpe den norske økonomien på beina att etter koronakrisa. Han skal setje fart i næringslivet og sikre arbeidsplassar, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Vi løyser ikkje alle utfordringane med dei tiltaka vi legg fram i dag. Vi må bruke fleire budsjett i åra som kjem. Men dette er steg på vegen ut av krisa, sa Solberg då regjeringa fredag presenterte tiltakspakken på ein pressekonferanse.

Bidra til verdiskaping

Blant tiltaka i den siste krisepakken er 4 milliardar kroner i lønstilskot til bedrifter som tek eigne permitterte tilsette tilbake, og like mykje til å halde aktiviteten oppe i byggjebransjen.

Verftsnæringa, sesongbedrifter og reiselivet får 620 millionar kroner, medan tiltak til forsking, innovasjon og teknologiutvikling får 800 millionar kroner.

I tillegg er 4,5 milliardar kroner øyremerkte grøn omstilling. Av desse skal 3,6 milliardar brukast til å skape grøne arbeidsplassar og få ned utsleppa.

Med desse tiltaka ligg det an til at det samla oljekorrigerte budsjettunderskotet blir på 485 milliardar kroner i 2020, ifølgje regjeringa.

Trass i den enorme pengebruken, meiner Frps Sylvi Listhaug at pakken ikkje held mål. Ho vil bruke meir pengar på vegprosjekt.

– Det er ikkje sett av éi krone til veg, men over 450 millionar kroner til integrering som allereie har eit budsjett på 9,8 milliardar kroner. Satsinga på maritim næring er eit mageplask, seier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

– Vi kan ikkje la verft langs kysten og arbeidsplassar gå tapt. Kvar arbeidsplass på verft genererer 5,4 andre arbeidsplassar, seier Listhaug.

Reagerer på skattekutt

Arbeidarpartiet meiner regjeringsforslaget er urettferdig, og viser til at dei vil kutte 1,3 milliardar kroner i formuesskatten for såkalla arbeidande kapital.

– Dei kuttar i formuesskatten, slik at meir av rekninga for velferda vil hamne på vanlege folk. Eigendelane kan auke, prisar på SFO og barnehage òg. Slik burde det ikkje vere. Dei som har mest, bør betale mest, lommebøkene til vanlege folk bør få vere i fred, seier Hadia Tajik.

Arbeidarpartiet etterlyser òg meir pengar til maritime næringar, og saknar tiltak for prosessindustri, reiseliv og kulturliv.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner regjeringsforslaget er tafatt, grått og usosialt.

– Tafatt fordi dette er altfor lite til å kjempe imot arbeidsløysa, grått fordi satsinga på grøn omstilling er minimal, og usosial fordi regjeringa vil gi meir skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringa utilgiveleg tiltakslaus, seier partileiar Audun Lysbakken.

Lommerusk

MDG beskriv på si side pakken til grøn omstilling som «lommerusk».

– Viss du ser på alle dei fire krisepakkane regjeringa har levert til no, så går 1 prosent av pengane til grøne tiltak, medan 30 prosent av pengane går til å styrkje det grå – oljenæringa, luftfart, fjerne CO2-avgift og gjere det billegare å ureine, seier partileiar Une Bastholm.

– Dette er ikkje ein grøn krisepakke for økonomien, men ein blå forskjellspakke, meiner Raudt-nestleiar Marie Sneve.

– Lett å bli fartsblind

Men både Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) åtvarar opposisjonen og andre mot å bli «fartsblinde» når dei krev meir pengar.

– Eg høyrer miljørørsla seie at 3,6 milliardar kroner er puslete. Nei, det er ekstremt mykje pengar. Vi må prioritere og ta ansvar for dagen i dag, men også for moglegheitene til framtidige generasjonar, seier Sanner til NTB.

Han er likevel open for at krisepakken kan bli endå dyrare når regjeringa skal forhandle i Stortinget for å få fleirtal.

Solberg innrømmer at det er mykje pengar regjeringa vil bruke.

– Men det er jo eit mål på kor hardt dette har treft norsk økonomi, kor mykje aktiviteten er teken ned. Vi bruker pengar på område som normalt har gått av seg sjølv, seier ho til NTB.

