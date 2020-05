innenriks

Før nokon kastar seg over nettet og bestiller billettar, seier Solberg at turistar i både Noreg og Danmark må følgje dei nasjonale reglane for reiser og smittevern.

– Dei er ikkje nødvendigvis like, seier Solberg.

I prinsippet kan Noreg ha same avtale med òg Sverige, Finland og Island, og Noreg er i dialog med dei andre nordiske landa, opplyser Solberg.

