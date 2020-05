Nicolai Tangen: – Det blir ingen fleire seminar

innenriks

– Eg tenkjer det er på høg tid, eg, å få skrudd ned det forbruket littegrann. Det blir ikkje nokon fleire seminar eller den typen ting. Det kan eg garantere deg, seier Nicolai Tangen til NTB.

Han har ingen planar om å halde fram med den livsstilen han vart van med som sjef for AKO Capital.

– Det er forskjell på å vere hedgefondforvaltar i London og offentleg tenestemann i Noreg, seier Tangen.

Men pengar i banken, det kjem han til å ha.

– Det er jo noko igjen. Og så tenkjer eg generelt, som eg har sagt før, at dei gode tinga i livet, dei kostar ikkje så mykje pengar. Det er ein halv kilo reker og ein pizza. Det er det beste eg veit.

Blir motivert av motstand

Dei siste vekene har det blåst politisk storm rundt den påtroppande oljefondssjefen, og då han møtte pressa torsdag etter endeleg å ha signert arbeidsavtalen, grensa stemninga til tider til hissig.

Men Tangen lèt seg ikkje skremme av kritikken.

– Eg vil seie at det berre aukar motivasjonen min. No skal eg verkeleg vise at eg duger. Og gjere meg fortent til jobben. Så det tenkjer eg har ein positiv effekt på motivasjonen min. Det er sånn eg er skrudd saman, seier han.

– Eg gler meg veldig til denne jobben. Det er 540 fantastisk flinke menneske som eg gler meg til å bli kjent med.

Omstridd tilsetjing

Men tilsetjinga av Tangen har vore omstridd, ikkje minst fordi hedgefondforvaltaren har bygd seg opp ein milliardformue gjennom hedgefondet AKO Capital. Det har òg komme fram at han har formue i skatteparadiset Caymanøyane, og eit sterkt kritisk søkelys har vorte retta mot luksusseminaret Tangen arrangerte i USA i fjor, der fleire samfunnstoppar vart påspandert reise og opphald.

Under pressekonferansen torsdag, gjorde Tangen det likevel klart at han aldri i denne prosessen har vurdert å gi seg eller trekkje kandidaturet sitt.

– Det å vere sjef for Oljefondet handlar om å stå i stormen i media. Men det handlar òg om å stå i stormen i kapitalmarknadene når det går opp og ned. Det er ein tøff jobb, det er ikkje noko pinglegreier altså, sa han.

– Det handlar om å stå støtt i stormen, og det er det eg har tenkt å gjere på vegner av det norske folket.

Vil gjere som politikarane seier

Når det gjeld forvaltninga av Oljefondet, har Tangen ingen politiske standpunkt å flagge.

– Eg har ikkje noko politisk prosjekt. Prosjektet mitt her er å skape best mogleg avkasting innanfor dei rammene som er gitt, seier han til NTB.

Det gjeld òg spørsmålet om skatteparadis.

– Eg vil gjere det Stortinget bestemmer at sjefen for Oljefondet skal gjere. Stortinget instruerer Finansdepartementet, som instruerer Oljefondet. Og eg gjer alt det som eg blir instruert til å gjere. Det ligg heilt klare mandat som eg held meg til.

Det betyr ikkje at han går ansiktslaus inn i stillinga, held Tangen fast på.

– Men eg har ikkje byrja i jobben enno, og det vil vere heilt idiotisk av meg å komme med nokon som helst dagsorden, seier han.

