Ni av ti kontrollerer ikkje redningsvesten

– Det er dessverre altfor mange vestar i bruk som har gått ut på dato, eller som kan ha vorte defekt som følgje av dårleg lagring og vedlikehald. Det er viktig å sjekke vesten før bruk, slik at ein ikkje kler på seg ein falsk tryggleik, seier informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Undersøkingar frå Redningsselskapet dei siste åra viser at nær 90 prosent av dei som bruker redningsvestar, ikkje kontrollerer desse årleg.

30. mai er «Sjekk vesten»-dagen.

Fakta om årleg sjekk av redningsvestar

Her er sjekklista for redningsvestar som skal utførast årleg:

* Sjekk at trekket og spenner er heile og uskadde – kontroller også at skrittstroppen er på plass og fungerer.

* Opne trekket – finn fram utløysarmekanismen og sjekk om begge indikatorane er grøne.

* Skru ut CO2-patrona og sjå at ho ikkje er fyrt av. Dra i den manuelle utløysarsnora og sjå at nåla som skal perforere CO2-patrona, går lett opp og ned. Er ho uskadd, sett ho inn igjen – kontroller at indikatoren går frå raudt til grønt.

* Skru ut den vassaktiverte avfyringsmekanismen og sjekk at datostemplinga ikkje går ut før om minst eitt år. Sett inn mekanismen igjen, og sjå at indikatorfeltet går frå raudt til grønt.

* Inspiser lunga. Blås ho gjerne opp med ei pumpe og la ho liggje eitt døgn. Er det teikn til stor slitasje eller hol, må vesten kasserast.

* Etter at du har gått gjennom punkta over, skriv du ned datoen for servicen på servicearket du finn i vesten.

* Pakk saman lunga riktig – ho skal foldast, ikkje rullast, og set saman yttertrekket med glidelåsen.

* Pass på at den manuelle utløysarsnora kjem ut gjennom opninga i glidelåsen eller ut av baksida på trekket, slik at denne er tilgjengeleg i ein nødsituasjon.

Kjelde: Redningsselskapet

