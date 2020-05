NTB inngår forlik med nevrokirurg

innenriks

Dermed er alle rettsprosessar knytte til saka avslutta. Eide har tidlegare inngått forlik med Aftenposten og Bergens Tidende.

– Vi er glade for at denne saka no er avslutta, seier Mads Yngve Storvik som er sjefredaktør og administrerande direktør i NTB.

Eide retta første gong søksmål mot NTB i 2016, med krav om oppreisning etter omtala av eit forskingsprosjekt ved Oslo universitetssjukehus i 2012.

I alt omtala TV 2 forskingsprosjektet til Eide i 32 TV-innslag og 17 artiklar på nett i 2012 og 2013.

Rettsprosessen starta etter at TV 2, NTB og Aftenposten i 2015 vart felte i Pressens faglige utvalg (PFU) for dekninga av eit forskingsprosjekt ved sjukehuset. Dekninga gjaldt pasientkomplikasjonar rundt prosjektet.

Eide vann første runde i erstatningssaka mot TV 2 i 2017, men tapte i ankesaka i Borgarting lagmannsrett i 2019. Han fekk ikkje føre saka i Høgsterett, konkluderte ankeutvalet med i februar i år.

