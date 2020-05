NHO: – Det verste ligg truleg framfor oss

innenriks

– Det verste er sannsynlegvis framfor oss. Vi kan stå overfor fleire år med massiv arbeidsløyse, seier Ole Erik Almlid, administrerande direktør i NHO.

– Vi snakkar om tre tapte år før vi kjem tilbake dit vi var i slutten av 2019, legg han til.

Han stiller seg positiv til krisepakken til regjeringa for å løfte landet etter nedstenginga, og har klare forventningar til at Stortinget kan samle seg om eit breitt forlik.

Skatt

Almlid er glad for at regjeringa reduserer skatt på arbeidande kapital og meiner at det vil bidra til å redde arbeidsplassar.

– Men det burde har vore ein større reduksjon – det forventar vi at regjeringa og Frp løftar i forhandlingane i Stortinget. Skatten bør fjernast heilt – i alle fall for 2020 og 2021, seier Almlid.

Permitteringsordninga bør forlengjast til 52 veker, meiner Almlid, som tek til orde for at det blir ein forsiktig reversering av ordninga etter kvart som landet opnar opp.

Forsiktig

– Når vi no gjenopnar Noreg, er det naturleg at endringar i permitteringsregelverket blir forsiktig reverserte, men då må dei samtidig utvide permitteringsordninga til 52 veker. Her må vi verkeleg vere forsiktige: det er altfor tidleg med ein fullstendig reversering – for mange er krisa framleis brutal, og den vil vere det lenge, seier Almlid.

NHO er òg fornøgd med regjeringsforslaget til å forlengje kompensasjonsordninga til over sommaren, og med at den ønskjer ei lønnstilskotsordning. Men Almlid åtvarar samtidig:

– Vi må følgje med og sikre at ordninga fungerer etter hensikta. Ho må bidra til at folk kjem tilbake på jobb i det private, seier han.

(©NPK)