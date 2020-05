Miljøvernarar vil ha betre ordningar for og krav til returplast

innenriks

Krava blir sette fram i kjølvatnet av at Plastretur AS har varsla oppseiing av avtalane med fleire kommunar i Noreg om å ta imot plastsøppel på grunn av manglande lønnsemd.

Torsdag sette WWF Verdsnaturfondet fram krav om at regjeringa innfører ei eiga ordning for produsentansvar som omfattar all plast i Noreg og sørgjer for at ikkje noko plast hamnar i naturen meir.

Når det gjeld plastkrisa som er no, seier Miljøstiftinga Zero til Dagsavisen at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) snarast må sikre at all plast som blir samla inn, blir resirkulert.

– Det er ikkje ein akseptabel situasjon at vi kan ende med at plasten blir brend. Det vil ha ei svært stor nedside for innsamling av plast i heile landet. Vi risikerer at det blir skapt ein varig mistillit til systemet, seier Sindre Østby Stub, rådgivar for bygg og materiale i ZERO.

Krev stabilitet

WWF har levert ein rapport som viser at Sverige, Nederland og Tyskland resirkulerer meir plast enn Noreg no og at grada av resirkulert plast i Noreg har stagnert sidan 2010. Det er òg store kommunale forskjellar i handtering og grad av innsamling av plastavfall, noko miljøvernorganisasjonen òg krev må jamnast ut. Ikkje minst må produsentane stillast til ansvar for at alt dei nyttar til produkta, kan gjenvinnast. Dagens produsentansvarsordning omfattar berre plastemballasje. WWF krev at det blir oppretta ei eiga ordning som gir plastprodusentar og -importørar ansvaret for heile krinsløpet til plasten, og for alle plastprodukt. Norsk Gjenvinning støttar krava.

– For å kunne gjenvinne plasten er kvalitet heilt avgjerande, då må vi sjå på livsløpet til produkta og sørgje for at dei blir designa for gjenvinning. Dette betyr at det må stillast strengare krav slik at plastprodukta blir meir homogene og at vi unngår samansette plasttypar, seier Bim Cornelia Kase, kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning.

Enorme mengder

Til liks med WWF etterlyser Stub nye insentiv for å halde oppe og auke gjenvinning av plast.

Stub vil òg ha betre oppfølging all plasten som blir send ut og ikkje blir resirkulert. Om lag 220.000 tonn plast hamnar på den norske marknaden kvart år, og heile 70.000 av desse tonna kjem frå aktørar som ikkje er medlem av noko returselskap.

– Det inneber at dei ikkje er med på å betale for materialgjenvinning av plasten. Fordi dei snik seg unna, blir det totale mengda plast returselskapa må samle inn, cirka 20.000 tonn mindre enn det produsentansvarsordninga er meint å gjere. Dette må det gjerast noko med, seier Stub.

Oslo kommune seier elles til Avfallsbransjen.no at dei vil vurdere om avtaleoppseiinga er lovleg, sidan ho ikkje vart gitt med ordinær oppseiingstid på seks månader, men i staden berre gitt med 30 dagars frist.

