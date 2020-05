Mann lauslaten etter rekkjehusbrann i Florø

innenriks

– Mannen er avhøyrd og ikkje lenger mistenkt, seier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt til NRK.

Han seier vidare at politiet framleis meiner brannen var påsett. To husvære er ikkje moglege å bu i, og to personar vart huslause som følgje av brannen.

Politiet fekk melding om brannen i rekkjehuset i Florø i Kinn kommune klokka 2, der det brann i to husvære i andre etasje. Heile bygningen vart evakuert.

Røykdykkarar fekk raskt stadfesta at det ikkje var folk att i husværa. I 4-tida opplyste politiet at brannvesenet hadde sløkt brannen.

