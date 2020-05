innenriks

– No som arbeidsmarknaden er betre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikkje fører til fleire permisjonar enn nødvendig. Vi foreslår derfor at arbeidsgivarane får lønsplikt for nye permitterte i ti dagar frå 1. september, sa Sanner då den tredje krisepakken til regjeringa vart presentert fredag.

Den høgare dagpengesatsen for permitterte vil likevel bli halden oppe.

(©NPK)