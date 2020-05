Kompensasjonsordninga til kultur, idrett og det frivillige blir utvida

innenriks

Kompensasjonsordninga for kultur-, frivillig- og idrettsfeltet blir forlengd til 31. august og utvida med 1,5 milliardar kroner, mellom anna fordi publikumsavgrensingar og avstandsreglar framleis vil påverke sektoren.

650 millionar går til ordninga for kulturlivet, medan 850 millionar går til ordninga for idrett og det frivillige. I begge ordningane blir det framover lagt opp til løpande utbetalingar.

– Eg er glad for at vi får utvida kompensasjonsordningane. Sidan koronapandemien ramma Noreg, har vi til saman sett av over 3,1 milliardar kroner til dei to ordningane, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Tre ordningar

– Kulturen, det frivillige og idretten er viktige i livet vårt – dei er limet i samfunnet. Regjeringa jobbar målretta for at sektoren framleis skal kunne binde oss saman og vere berekraftig både no og i tida framover, held han fram.

Av dei til saman 1,85 nye milliardane skal dei resterande 350 millionane finansiere tre nye ordningar som skal betre situasjonen til kulturlivet og for norske kunstnarar.

Dei er fordelte med 100 millionar kroner til å sikre at musikarar, forfattarar, biletkunstnarar, scenekunstnarar og filmkunstnarar skal halde fram det kunstnariske virket sitt, til saman 50 millionar kroner skal gå til dei tre skværriggarane Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich, og 200 millionar kroner skal gå til tilskot til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar.

Fleire fell inn under ordninga

Auken i tilskota i den siste ordninga går til institusjonar som har over 60 prosent av inntektene sine frå offentlege tilskot, og som fram til no har falle utanfor kompensasjonsordninga for kulturarrangement.

Dermed ser det ut til at konkurstrua Kode kunstmuseum i Bergen fell inn under ordninga. 120 av millionane skal gå til musea, medan 80 millionar skal gå til kunstinstitusjonar.

Likevel fell enkelte aktørar, som nokon litteraturhus og konserthus, utanfor både Kulturdepartementets kompensasjonsordningar og Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet. Regjeringa opplyser at dei tek sikte på å endre forskrifta for kompensasjonsordninga for arrangørar i kultursektoren for å kunne ta vare på desse.

