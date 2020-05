Kapasiteten skaper utfordringar for Ruter

innenriks

Ruter anslår at dei i praksis har ein kapasitet på mellom 30 og 50 prosent av normalen som følgje av avstandsreglane.

– Gjenopninga av samfunnet gjer at kollektivtransporten får stadig fleire reisande, medan kapasiteten framleis er avgrensa. Kundane våre spør etter fleire bussar, trikkar, T-banar og båtar. Det skulle vi gjerne ha sett inn, men operatørane våre køyrer med alt det materiellet dei har tilgjengeleg, seier administrerande direktør Bernt Reitan Jenssen.

Dei siste fire vekene har selskapet opplevd stadig oftare at for mange går om bord i bussar og andre transportmiddel. Særleg etter klokka 14, når skulane sluttar, er det mange passasjerar.

– Folk har til no vist forståing for retningslinjene, og vi må be kundane våre om å framleis ta omsyn til kvarandre. Det handlar om å vente på neste avgang og gå av dersom det ikkje er plass. Alle som kan sykle eller gå i staden for å reise kollektivt, bidreg i dugnaden, seier Jenssen.

