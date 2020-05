Heimdal-ulykka: Equinor kunne unngått alvorleg skade

innenriks

Ein 22 år gammal mann frå Bømlo var på tur nummer to som automatikar, medan kvinna, ein 19 år gammal mekanikarlærling frå Vinje, var på den tredje turen sin. Då gassflaska eksploderte på Heimdal-plattforma i november vart 22-åringen svært alvorleg skadd, med kritisk bløding frå begge bein, og også 19-åringen fekk alvorlege skadar, skriv Aftenbladet/E24.

Takka vere rask førstehjelp og vidare behandling overlevde 22-åringen fram til han kom til Haukeland universitetssjukehus.

Ifølgje den siste rapporten frå Petroleumstilsynet torsdag har granskinga avdekt alvorlege brot på regelverket, og tilsynet har no varsla Equinor om pålegg. Mellom anna var trykket i nitrogenflaska altfor lågt, noko ein rutinesjekk alt hadde vist, utan at det var teke tilstrekkeleg tak i.

Medan den interne rapporten til Equinor og rapporten frå Ptil etter den sjokkerande ulykka 28. november er klare, er etterforskinga til politiet enno ikkje ferdig. Dei to rapportane er utgitt før dei tekniske undersøkingane av gassflaska og pumpa som vart brukt til å auke trykket, er klare.

Ifølgje E24 avdekte Equinors eiga gransking òg manglande oppfølging av alvorleg feil ved utstyr. Dessutan var same pumpe involvert i ei ulykke i februar 2017 òg. Equinor-rapporten konkluderer med at dei to unge tilsette kunne mista livet.

Heimdal er eit gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlege delen av Nordsjøen. Det ligg nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensa mot britisk sokkel.

