Høgskolen i Innlandet får ikkje bli universitet

innenriks

Det meiner den sakkunnige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets (Hinn) universitetssøknad og gitt innstillinga si til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga).

Komiteen konkluderer med at høgskulen ikkje oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet. Det er tre krav som ikkje er oppfylte, meiner komiteen:

Hinn har ikkje tilstrekkeleg mange tilsette med høg fagleg kompetanse sett opp mot kor mange studentar som blir tekne opp ved høgskulen. Dei oppfyller heller ikkje kravet om stabil forskarutdanning og har ikkje uteksaminert det talet ph.d.-kandidatar som det er krav om. Til slutt oppfyller ikkje høgskulen kravet om stabil utdanning og forsking av høg internasjonal kvalitet.

Hinn-rektor Kathrine Skretting er overraska og seier avgjerda blir opplevd som brot på likebehandling.

– Vi er skuffa over at komiteen ser ut til å ikkje leggje til grunn same kriterium som ved dei siste to institusjonane som er akkrediterte under same ordning, seier ho i ei pressemelding.

Saka går no vidare til styrebehandling i Nokut. Rektoren seier ho håpar styret gjer om avgjerda.

Høgskolen i Innlandet vart danna då høgskulane på Hamar og Lillehammer vart slått saman i 2016.

(©NPK)