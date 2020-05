Frp: – Dette held ikkje

innenriks

– Det er ikkje sett av éi krone til veg, men over 450 millionar kroner til integrering som allereie har eit budsjett på 9,8 milliardar kroner. Satsinga på maritim næring er eit mageplask, seier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Ho viser til at regjeringa har varsla 684 millionar kroner til maritim næring over fire år.

– Dette held berre ikkje. Noreg er ein havnasjon, og Frp har mål om at vi skal halde fram med å vere det. Pakken til den maritime næringa har vorte slakta av bransjen. Det er svært spesielt at ein no foreslår å bruke nesten like mykje på integrering som på å redde den maritime næringa. Vi kan ikkje la verft langs kysten og arbeidsplassar gå tapt. Kvar arbeidsplass på verft genererer 5,4 andre arbeidsplassar, seier Listhaug.

Ho saknar satsing på vegbygging og vedlikehald.

– På veg er det ikkje noko. Frp meiner det bør lukte asfalt og byggjast veg, slik at norske entreprenørar kan halde hjula i gang. Vi skal sikre pengar til prosjekt som vil betre vegstandarden, og som blir bygde utan bompengar, seier Listhaug

