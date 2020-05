innenriks

Det opplyste regjeringa då den nye tiltakspakken for å få hjula i gang att i norsk økonomi vart lagd fram fredag.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad meiner tiltaket er viktig for norske bedrifter som no er under press.

Parallelt med tiltaket blir skatten auka på dyre bustader, opplyste han.

I tillegg blir det lagt betre til rette for at tilsette skal kunne kjøpe aksjar i eiga bedrift, samtidig som frådragsordninga for investeringar i oppstartsselskap blir utvida.

