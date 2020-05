Danskeferjene jublar for feriereiser mellom Noreg og Danmark

innenriks

Fjord Line startar med dagleg avgangar til Hirtshals frå Kristiansand og Stavanger/Bergen frå 16. juni. Seglasen mellom Langesund og Hirtshals er tilbake 3. juli.

– Vi er kjempeglad for at regjeringane har inngått denne bilaterale avtalen. Når smittesituasjonen er så lik i Danmark og Noreg, meiner vi at det var ei heilt riktig avgjerd, seier konsernsjef Rickard Ternblom til NTB.

Seglasen mellom Langesund og Hirtshals er derimot ikkje tilbake før 3. juli.

Permitterte blir henta tilbake

Under koronapandemien har Color Lines avgangar frå Kristiansand og Larvik til Hirtshals berre vorte brukt til godstrafikk. No blir det endringar, noko informasjonsdirektør Helge Otto Mathiasen er glad for.

– Vi forventar å opne for vanleg persontrafikk 15. juni, men på kva måte står att å sjå, seier Mathisen og forsikrar at smittevernreglane skal følgjast.

Selskapet har for augneblinken 2.200 permitterte. Nyheita på fredag gjer at dei gradvis blir henta tilbake.

Torsdag vart det kjent at regjeringa opna gradvis opp for Color Lines linje mellom Oslo og Kiel. Men i første omgang vil gjestene ikkje ha høve til å gå i land i Tyskland.

DFDS ser det an

Ei avgjerd om oppstartsdato for DFDS-ferja mellom Oslo og København blir venta etter pinsehelga, opplyser pressetalsmann Gert Jakobsen.

Danske styresmakter har bestemt at nordmenn som vil reise til Danmark, må bli i seks døgn, og overnatting i København og Frederiksberg er ikkje tillate. Noreg har ingen særskilde reglar for danske turistar.

I midten av mars la Stena Line ned linja mellom Oslo og Frederikshavn etter over 40 års drift.

