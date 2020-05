Regjeringa vil styrkje mobilnettet i Finnmark

innenriks

Pengane skal brukast til å sikre at mobilnetta fungerer sjølv om straumen blir borte på grunn av ekstremvêr eller andre hendingar, opplyser distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

– Når vi no har fått kontroll på smittespreiinga, trappar vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi att. Eitt av tiltaka er å auke satsinga på mobilberedskap i Finnmark. Dette vil bidra til aktivitet og oppdrag for lokale entreprenørar, samtidig som landsdelen blir betre rusta mot at mobilnetta fell ut, seier ho.

Regjeringa foreslår derfor å løyve 90 millionar kroner til utbygging av forsterka mobilberedskap til ti kommunar i Finnmark i krisepakke 3, som skal leggjast fram fredag.

– Finnmark har ein sårbar infrastruktur for breibands- og mobilnett. Vi foreslår derfor å auke satsinga på forsterka mobilberedskap i regionen, slik at netta òg fungerer ved langvarig straumbrot, seier Helleland.

Pengane skal fordelast mellom desse kommunane: Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Måsøy og Alta.

Frå før har seks andre kommunar i Finnmark fått forsterka mobilberedskapen sin, medan Kautokeino og Karasjok etter planen skal få det same neste år. Også i andre delar av landet har mobilkommunikasjonen vorte forsterka.

