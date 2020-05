Regjeringa vil ha eigen beredskapsheimel for å stoppe asylsøkjarar

innenriks

– Som følgje av den generelt usikre situasjonen i verda er det ein risiko for meir tilstrøyming av migrantar og asylsøkjarar. Det er derfor viktig at ei beredskapsavgjerd kjem på plass raskt, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Det var TV 2 som omtala saka først.

Forslaget inneber at det blir innført ein beredskapsheimel i tilfelle det kjem store asylstraumar, slik at utlendingar som ikkje er flyktningar etter Flyktningkonvensjonen, ikkje skal få flyktningstatus i Noreg.

Departementet foreslår at avgjerda kan gjelde for inntil seks månader, med moglegheit for fornying. Departementet foreslår at andre, meir permanente tiltak blir vurderte viss talet asylsøkjarar til Noreg stabiliserer seg på eit høgt nivå. Forslaget inneber òg at det vil ta lengre tid å få permanent opphaldsløyve og at personane som blir omfatta, ikkje vil ha rett til familiegjenforeining før etter to års butid i Noreg.

