Rapport: Forbetringar i kosthaldet til eitt- og toåringane

Eittåringane får i seg meir grovt brød, fisk, grønsaker, frukt og bær enn dei gjorde førre gong kosthaldsundersøkinga vart gjennomført i 2007.

– Samanlikna med resultata frå Spedkost 2 (2007) har det over ein tolvårsperiode vore fleire forbetringar i kosthaldet til tolv månader gamle barn, i tråd med føringar i Nasjonal fagleg retningslinje for spedbarnsernæring, heiter det i rapporten.

Inntaket av grønsaker var dobbelt så høgt i 2019, og det har òg vore ein kraftig auke i inntaket av grovt brød. Inntaket av jogurt var òg noko høgare. Skyr mini klemmeposar, som ikkje var på marknaden i 2007, bidrog med ein relativt stor del av jogurtinntaket.

Mindre sukker

Også blant toåringane er det ei rekkje positive trekk ved kostvanane, som auka inntak av grønsaker, frukt og grovare brødtypar, og at fleire barn får lettmjølk med vitamin D.

Både eitt- og toåringar fekk i 2019 servert mindre sukker og søte drikker enn tolv år tidlegare.

Samtidig er det nokon utfordringar. Medan eittåringane i 2019 fekk i seg meir vitamin og mineral samanlikna med i 2007, låg inntaket av jern under anbefalt nivå for to år gamle jenter, og inntaket av vitamin D var berre i tråd med tilrådt dagleg inntak for toåringane dersom barna fekk kosttilskot med vitamin D.

Sjølv om inntaket av frukt har gått opp òg hos toåringane, har inntaket av fersk frukt gått ned sidan 2007, og samtidig har inntaket av fruktmosar auka. Eit anna uheldig trekk er at toåringane et meir smør og drikk meir heilmjølk.

Færre unngår nøtter

Kosthaldsundersøkinga viser vidare at færre foreldre unngår å gi enkelte matvarer til barnet sitt fordi dei er redde for allergi eller intoleranse. I 2019 sa 24 prosent av foreldra for eittåringane at dei unngår enkelte matvarer, medan tilsvarande tal i 2007 var 45 prosent.

Det er særleg ein nedgang blant foreldre som unngår nøtter og nøtteprodukt, men det er òg nedgang i delen som unngår sitrusfrukt, egg, kumjølk, og dessutan fisk og skaldyr.

Blant foreldra til toåringane svara 15 prosent i 2019 at dei unngår diverse matvarer, ein klar nedgang frå 27 prosent i 2007. Nedgangen òg her kjem av at færre foreldre unngår nøtter.

Undersøkingane av kosthaldet til eitt- og toåringar er gjorde separat og heiter Spedkost 3 og Småbarnskost 3. Begge undersøkingane blir lagde fram torsdag.

