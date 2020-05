innenriks

– Vi ønskjer å tilpasse fengsla våre slik at dei møter behova i framtida, og på sikt ønskjer vi at det skal etablerast ei eiga ungdomseining, ei fengselseining for ungdom, i fylket, seier Kristoffer Sivertsen i Frp til Stavanger Aftenblad.

Han opplyser at Frp kjem til å ta opp saka i Stortinget.

Det finst i dag to ungdomseiningar i norske fengsel, ein i Bjørgvin fengsel i Bergen og ein i Romerike fengsel på Eidsvoll. Einingane har fire plassar kvar.

(©NPK)