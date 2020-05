Forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett er i gang

innenriks

– Eg ser fram til gode og konstruktive forhandlingar med Framstegspartiet. Dei fire partia på ikkje-sosialistisk side har vorte samde kvart år sidan 2013, og det er ein trend vi skal halde fram med, seier leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H).

Klokka 17 torsdag ettermiddag samla dei fire partia seg i statsrådssalen på Stortinget til eit innleiande møte i forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett.

Ifølgje Kapur vil jobbar og kompetanse vere Høgres viktigaste prioriteringar i forhandlingane.

Han vil ikkje gå inn på kva sigrar Høgre og dei andre regjeringspartia kan vere villige til å gi Frp i forhandlingane.

– Eg forstår at du spør, men dette er forhandlingar der vi skal sjå på ein heilskap og komme fram til gode løysingar slik at vi kan satse på arbeidsplassar, kompetanse og inkludering. Det viktigaste er heilskapen, så får vi sjå kva resultatet blir, seier Kapur.

Frp ventar med kravliste

Frp kom med ei rekkje krav då det reviderte budsjettet, som i realiteten vart eit «koronabudsjett», vart lagt fram 12. mai. Partiet varsla at det ikkje blir aktuelt å vere med på å utsetje det planlagde kuttet i eigedomsskatten, slik regjeringa no har foreslått.

Sylvi Listhaug leier forhandlingane for Frp, og ho seier at dei vil vente med å leggje fram den endelege kravlista si for regjeringspartia til etter at fase 3-tiltaka har vorte lagt fram fredag.

– Mellom anna skattar og avgifter og den typen spørsmål er viktig for oss, seier Listhaug.

Då revidert nasjonalbudsjett vart lagt fram tidlegare i mai, nemnde Listhaug sukkeravgift, emballasjeavgift, tobakksavgift og alkoholavgift som noko ho meiner det er viktig å sjå på.

Møtest i helga

Det innleiande møtet på torsdag mellom dei tre partia varte berre i 25 minutt. Der vart partia samde om den vidare prosessen.

Komiteen tek sikte på å gi frå seg revidert nasjonalbudsjett 12. juni, med behandling i salen 19. juni.

Parallelt med budsjettforhandlingane går det føre seg forhandlingar om krisepakken til regjeringa for oljenæringa. På toppen av dette blir det nye forhandlingar på Stortinget om den nye tiltakspakken til regjeringa, fase 3, som blir venta fredag.

Neste møte om revidert nasjonalbudsjett blir gjennom helga.

– Vi skal treffast mykje framover, både for å komme til semje om revidert nasjonalbudsjett og oljeskatt, og så kjem fase 3 som vi skal jobbe med, så vi blir ikkje arbeidsledige her på Stortinget før sommarferien set i gang, seier Listhaug.