Bilkøane er tilbake – og vel så det

Sjølv om mange framleis jobbar heimanfrå, er no kollektivkapasiteten maksimalt utnytta, ifølgje Aftenposten, og folk tyr til bilen igjen. Oppteljinga frå Vegvesenet viser at trafikken per døgn no er like stor – mange stader større – enn før koronatiltaka vart innførte 12. mars.

Viss endå fleire skal byte frå heimekontor til normalarbeidsplass, må dei anten sykle, gå eller køyre, sidan kollektivtilbodet er fullt, og då vil køane vekse.

I juni er det dessutan planlagt fleire tunnelvedlikehald, mellom anna blir det eine løpet i Vålerengtunnelen og halve E6-tunnelen stengt, den siste heilt fram til januar 2021.

Regjeringas maksgrense på halv kapasitet for kollektivtransport gjeld enno.

