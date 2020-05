Utval vil gi 16-åringar røysterett ved lokalval

innenriks

– Dette er ein historisk dag for demokratiet. LNU har i 20 år jobba for å opne opp demokratiet for stadig fleire. Viss Stortinget no følgjer oppfordringa frå utvalet, er dette det største steget på 50 år for å gi endå fleire moglegheita til å ta del i demokratiet, seier Isa Maline Isene, styreleiar i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU), til NTB.

Vallovutvalet, som vart sett ned i 2017, overleverer tilrådingane sine til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup klokka 13 tysdag.

Det var NRK som først melde at fleirtalet vil senke røysterettsalderen ved lokalval til 16 år. NTB får stadfesta opplysningane frå kjelder i utvalet.

– Demokratiet vårt blir sterkare jo fleire som får delta i det. No er det på tide å utvide det endå meir og gi ungdom større politisk påverknadskraft. Vi kjem til å følgje opp saka i programprosessane til partia, med mål om det blir fleirtal for å senke røysterettsalderen i neste stortingsperiode, seier Isene.

Håpar på større valdeltaking

Sofie Høgestøl, som er medlem av vallovutvalet og også aktiv i Venstre, håpar det vil auke valdeltakinga dersom stemmerettsalderen blir sett ned.

– I dag er det mange som ikkje har røysterett i lokalval før dei er ferdige med vidaregåande skule og har flytta heimanfrå, skriv ho og Venstre-leiar Trine Skei Grande i eit innlegg i Aftenposten.

– Terskelen for å delta i eit lokalval kan vere høgare om du ikkje er så godt kjend på den nye heimstaden din enn han hadde vore om det var kommunen du har opplevd på nært hald gjennom barndom og ungdomsår, heiter det vidare.

Dei viser òg til eit forsøk i 2015 der ungdom over 16 år fekk røyste ved valet i 20 kommunar. I desse kommunane vart fleire unge valde inn i kommunestyra.

– På tide

SVs Karin Andersen, som leier kommunalkomiteen på Stortinget, er svært nøgd med forslaget.

– Det er på tide. SV har jobba for dette lenge og også fremja grunnlovsforslag om røysterett for 16-åringar. Å få det på plass i kommuneval er ein bra start, så no håpar eg verkeleg dette får fleirtal, seier ho.

– Flest mogleg i eit samfunn bør ha røysterett. Det er veldig vanskeleg å sjå at den grensa bør vere 18 år, seier ho.

Ho meiner 16-åringar er fullt ut i stand til å gjere seg opp ei meining om kva dei skal røyste. Ho avfeiar innvendingar om at ungdom i den alderen elles ikkje er politisk engasjert.

– Det krev vi då heller ikkje av dei som er eldre som skal røyste, seier ho.

Vil halde på valkrinsar

Vallovutvalet vart sett ned i 2017 og skal både foreslå kva endringar som må gjerast i valsystemet som følgje av regionreforma og også rydde opp i lovverket, kva som skal liggje i Grunnlova og kva som høyrer heime i vallova.

Eit fleirtal i utvalet foreslår å halde på dagens 19 valkrinsar ved stortingsval, medan eit mindretal ønskjer at valkrinsane skal følgje fylkesgrensene, som det etter regionreforma berre er elleve av.

Eit fleirtal i utvalet ønskjer òg å setje ned sperregrensa frå 4 til 3 prosent, får NTB opplyst. Dette skal likevel dei største partia vere skeptiske til.

Ifølgje NRK opnar utvalet for personval ved stortingsval, etter same mønster som ved lokalval.