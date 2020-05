Utval rår imot elektronisk val

innenriks

– Det at røyster blir gitt på papir, som blir tekne vare på, kontrollerte og talde fleire gonger, er eit grunnleggjande element som gjer valet sikrare, heiter det i rapporten frå utvalet. Berre éin av utvalsmedlemmene er usamd i tilrådinga.

Fleirtalet i utvalet meiner at tryggleiken ved elektroniske val ikkje er god nok i dag. Dei påpeikar at elektroniske val er utsette for dataangrep, og at det ikkje trengst noko reelt angrep for å senke tilliten. Berre det at folk er usikre på om valet kan ha vorte tukla med, er nok.

Utvalet, leidd av lagdommar Ørnulf Røhnebæk, meiner likevel at departementet bør halde seg oppdatert på den teknologiske utviklinga, slik at ein kan gjere elektronisk røysting i vallokala mogleg for veljarar med funksjonsnedsetjingar når løysingane blir sikre nok.

