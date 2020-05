Ungdomsorganisasjonar jublar for forslag om røysterett for 16-åringar

innenriks

Vallovutvalet, som vart sett ned i 2017, overleverte tilrådingane sine om ei rekkje endringar i valsystemet til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tysdag. Der har dei som kjempar for å gi ungdommar røysterett frå dei er 16, fått gehør.

– Dette er ein historisk dag for demokratiet, seier Isa Maline Isene, styreleiar i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU), til NTB.

– Demokratiet vårt blir sterkare jo fleire som får delta i det, meiner ho.

– Modne nok

AUF-leiar Ina Libak meiner òg dagen er historisk.

– Det er vi som er unge i dag, som må leve lengst med konsekvensane av dagens politiske avgjerder. Då bør røysta til unge bli høyrd, seier ho.

Libak meiner 16-åringar er modne nok og at dei er meir reflekterte når det gjeld falske nyheiter og informasjon enn mange andre.

– Ungdom har eit stort engasjement, berre sjå på klimastreikane. Likevel er det debattar for dei som nærmar seg 50, som dominerer. Unge må òg få seie meininga si og vere ein del av demokratiet, seier ho.

– Er det ei gruppe som er underrepresentert i lokalsamfunna, så er det ungdom. Derfor er det gledeleg at vallovutvalet no går inn for at røysta til unge skal bli høyrd. No må Stortinget følgje opp tilrådinga frå utvalet, seier leiar Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Ungdom.

FpU imot

Men ikkje alle unge ønskjer ei slik endring velkomen. Framstegspartiets ungdomsparti meiner røysteretten bør følgje myndigalderen.

– Er det rett at ein skal kunne bestemme korleis kommunen skal styrast, men ikkje ha lov til å køyre bil, kjøpe alkohol og ta opp lån? spør FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud.

Han meiner òg det er inkonsekvent at ein skal kunne røyste som 16-åring, men ikkje kunne stille til val før ein er 18.

Håpar fleire vil røyste

Sofie Høgestøl, som er medlem av vallovutvalet og i Venstre, håpar valdeltakinga vil auke dersom røysterettsalderen blir senka.

– I dag er det mange som ikkje har røysterett i lokalval før dei er ferdige med vidaregåande skule og har flytta heimanfrå, skriv ho og Venstre-leiar Trine Skei Grande i eit innlegg i Aftenposten.

Dei meiner terskelen blir lågare om ein får røyste første gong i kommunen der ein har vakse opp.

Tilrådingane frå vallovutvalet blir no sende på høyring, og fristen for å seie meininga si er ikkje før ved nyttår. Til skilnad frå ved stortingsval er røysterettsalderen ved lokalval ikkje fastsett i Grunnlova. Dermed kan Stortinget vedta ei lovendring med simpelt fleirtal og gi 16-åringar moglegheit til å delta ved lokalvalet allereie i 2023.

– Eit rot

Utvalet, som har vore leidd av Ørnulf Røhnebæk, foreslår òg ei rekkje andre endringar av valsystemet. Eit fleirtal meiner at dagens 19 valkrinsar bør bli vidareførte, sjølv om det etter regionreforma berre er 11 fylke.

Det meiner Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er klokt. Men han meiner samtidig at regjeringa har laga eit veldig rot.

– Då får vi 19 valkrinsar, 11 fylke, 10 fylkesmenn og 12 politidistrikt, påpeikar han.

Mindretalet i utvalet vil endre valkrinsane slik at dei er i tråd med fylkesgrensene, men at Viken er for stort til å vere eitt valdistrikt. Dei meiner òg Finnmark må bli verande eige valdistrikt.

Utvalsmedlem og SV-medlem Heikki Eidsvoll Holmås høyrer til mindretalet.

– Vi har tradisjon for at det er samanheng mellom fylkesgrenser og valdistrikt. Det vil sikre ein betre representasjon enn dagens valmodell, seier han, og påpeikar at små parti vil få fleire representantar med større valkrinsar.

Færre frå nord

Fleirtalet foreslår òg ein ny måte å fordele stortingsmandata på. Dei vil ta den geografiske storleiken på valkrinsane ut av utrekninga, den såkalla arealfaktoren, og i staden berre rekne med innbyggjartal. Vestfold og Akershus vil tene på denne endringa og få eitt mandat kvar meir enn dei har i dag. Men Finnmark og Nordland vil tape eitt mandat kvar.

Utvalsfleirtalet foreslår elles å setje ned sperregrensa frå 4 til 3 prosent og at det skal innførast personval ved stortingsval, slik at ein kan gi personrøyster på same måte som ved kommunestyreval.