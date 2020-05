Tunell frå andre verdskrigen opna på Hovedøya i Oslo

innenriks

– På Hovedøya markerer vi krigsjubileumsåret ved å opne eit historisk anlegg bygd av den tyske okkupasjonsmakta. Gjenopninga av tunellen gir oss innblikk i ein del av historia vi aldri må gløyme, seier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad i ei pressemelding.

Tunellen har vore stengd sidan etterkrigstida. I samband med anlegg av ny vass- og kloakkleidning tok Bymiljøetaten initiativ til å gjenopne anlegget i samarbeid med Byantikvaren.

– Dette er eit viktig ledd i å vare på kulturminna i byen og sjå potensialet for å vinne kunnskap om arkeologiske kulturminne frå nyare tid i Oslo, seier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

I pressemeldinga blir det stadfesta at anlegget har vore brukt som tilfluktsrom i samband med flyangrep og lagring av våpen og anna utstyr. Tunellen er omkring 200 meter lang og går på det djupaste 15 meter under bakken. Det vart funne tyske gassmaskekonteinarar, nokre møblar og for den del norsk etterkrigsboss der, opplyser Bymiljøetaten.

Det er mogleg for interesserte å sjå inn i tunellen. Han er sikra med eit gittergjerde, men vil bli opna ved spesielle høve og arrangement.

